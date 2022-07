MHT CET 2022 अगस्त में होगा शुरू, हॉल टिकट रिलीज डेट व अन्य डिटेल करें चेक

MHT CET 2022: एलएलबी-पांच साल के एकीकृत पाठ्यक्रम (LLB-five years integrated course), बीपीएड, एमएड और बीएड- एमएड तीन वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (BEd- MEd three year integrated course) सहित कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएचटी सीईटी) 2 अगस्त को आयोजित होने वाला है. महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल ने एमएचटी सीईटी की घोषणा कर दी है.

हॉल टिकट रिलीज की तारीख

2 अगस्त को होने वाली एमएचटी सीईटी 2022 परीक्षा के लिए, एडमिट कार्ड 23 जुलाई को जारी किए जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं के लिए एमएचटी सीईटी हॉल टिकट 2022 24 जुलाई को जारी किया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर एमएचटी सीईटी 2022 एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. एमएचटी सीईटी 2022 हॉल टिकट उम्मीदवार क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके एमएएच सीईटी 2022 वेबसाइट से एक्सेस और डाउनलोड कर सकेंगे.

सीईटी सेल ने कहा है, तारीखें मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए आईटी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और विश्वविद्यालयों और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं की तारीखों के अनुसार बदल सकती हैं.

इसमें आगे कहा गया है, कई परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाती हैं, इसलिए सीईटी और अन्य परीक्षाओं के टकराव से इंकार नहीं किया जा सकता है. सीईटी सेल प्रस्तावित तिथि में बदलाव नहीं करेगा.

यहां देखें डेट्स



