MP Board Exam 2022: क्या कैंसिल हो जाएगी एमपी बोर्ड की परीक्षा? तैयार हो रहा है ऑप्शनल रिजल्ट

MP Board Exam 2022, Coronavirus In India: देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. पुराने वेरिएंट के अलावा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है (Omicron Cases In India). इसी बीच कई राज्यों की बोर्ड परीक्षा भी आयोजित होने वाली है. जहां यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आयोजित होगी (UP Vidhan Sabha Election 2022), वहीं एमपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी हो चुकी है (MP Board Exam 2022 Date Sheet). लेकिन फिलहाल सभी यह जानना चाहते हैं कि क्या एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 पर कोरोना वायरस संक्रमण का असर पड़ेगा?