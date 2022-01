MP School News: कोरोना के बीच लिया गया अहम फैसला, इन शर्तों के साथ खुले रहेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल

MP School News: साल 2022 की शुरुआत के साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक से काफी इजाफा देखा गया है (Coronavirus In India). ऐसे में ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां के शिक्षण संस्थान बंद कर देने का निर्णय लिया है (Schools Closed). मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (MP CM Shivraj Singh Chouhan) ने राज्य में स्कूलों के संबंध में जरूरी घोषणा की है. मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ शर्तों के साथ स्कूल खुले रहेंगे (Schools Open In MP). रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला बदला जा सकता है (Coronavirus In MP).