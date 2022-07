मुंबई यूनिवर्सिटी की रद्द परीक्षाएं 18-19 जुलाई को होंगी, देखें शेड्यूल

Mumbai University exams canceled due to rains: एमयू ने 14 जुलाई की रद्द परीक्षाओं के लिए संशोधित परीक्षा तिथियां जारी की हैं. ये परीक्षाएं भारी बारिश के कारण रद्द कर दी गई हैं. एमयू इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एमएससी फाइनेंस के 9 विषयों की परीक्षा 18 और 19 जुलाई को आयोजित करेगा. संशोधित परीक्षा तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र पहले वाले ही होंगे.

मुंबई विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, संचार कौशल, व्यावसायिक संचार नैतिकता- I, वित्तीय लेखा और प्रबंधन, उद्यमिता प्रबंधन, व्यवसाय अवसंरचना और प्रबंधन, ईआरपी, नैतिकता और सीएसआर, निश्चित आय प्रतिभूतियों (Communication Skills, Professional Communication Ethics-I, Financial Accounting and Management, Entrepreneurship Management, Business Infrastructure and Management, ERP, Ethics and CSR, Fixed Income Securities) की परीक्षा 18 जुलाई (सोमवार) को आयोजित की जाएगी. और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोपैथोलॉजी (Clinical Immunology and Immunopathology) विषयों की परीक्षा 19 जुलाई (मंगलवार) को होगी.

मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा साझा किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, विश्वविद्यालय के परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक डॉ विनोद पाटिल ने कहा, “इस परीक्षा की तारीख के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ गलत संदेश फैलाए जा रहे हैं.”

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एमयू परीक्षा तिथियों पर किसी भी सोशल मीडिया अग्रेषित संदेशों को साझा या उनका पालन न करें. केवल आधिकारिक वेबसाइट और एमयू के आंतरिक संचार विभाग के माध्यम से साझा की गई जानकारी पर भरोसा किया जाना चाहिए.

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. कई इलाकों को रेड और ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है. पुणे, लातूर और अन्य शहरों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की गई. लातूर के स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी ने पालघर जिले, पुणे और सतारा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक और अन्य शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

