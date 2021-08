Mumbai University Admissions 2021: मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूजी कोर्स में एडमिशन के लिये पहली मेरिट लिस्‍ट (MU Merit List 2021) जारी कर दी है. अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिये एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहली मेरिट लिस्‍ट (Mumbai University Admissions 2021) चेक कर सकते हैं. छात्रों का एडमिशन 12वीं में प्राप्‍त अंकों (12th Results) के आधार पर होगा. इस साल एडमिशन क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. छात्रों के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्‍ट (MU 1st Merit List 2021) तैयार की गई है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in के अलावा कॉलेजों की वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकता है.

Mumbai University Admissions 2021: महत्‍वपूर्ण तारीखयूजी एडमिशन के लिये पहली मेरिट लिस्‍ट : 17 अगस्‍त 2021दूसरी मेरिट लिस्‍ट : 25 अगस्‍त 2021तीसरी मेरिट लिस्‍ट: 30 अगस्‍त 2021

कोविड-19 महामारी के कारण इस बार छात्रों को ऑनलाइन आवेदन ही करना था. यूनिवर्स‍िटी ने एडमिशन प्रक्र‍िया की पूरी जानकारी ऑनलाइन दी हुई है. छात्र देख सकते हैं.

Mumbai University Admissions 2021: ऐसे चेक करें मेरिट लिस्‍ट1. आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर जाएं.2. होमपेज पर दिये गए एडमिशन लिंक पर क्‍ल‍िक करें.3. अब यहां फर्स्‍ट मेरिट लिस्‍ट फोर यूजी एडमिशन एंड कटऑफ (First Merit List for UG Admissions and thecut-offs for this year) पर क्‍ल‍िक करें .

इसके अलावा छात्र, विभिन्‍न कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी मेरिट लिस्‍ट चेक कर सकते हैं. एडमिशन के लिये आवेदन करने की लास्‍ट डेट 14 अगस्‍त थी. छात्रों को फिलहाल, कॉलेज की तरफ से प्रोवीजन एडमिशन मिलेगा. इसके बाद छात्रों से डॉक्‍यूमेंट्स कलेक्‍ट किए जाएंगे. मुंबई यूनिवर्सिटी ने दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्‍ट जारी करने की तारीख भी घोषित कर दी है.

मुंबई यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले कॉलेज, अपनी मेरिट लिस्‍ट अलग से भी जारी करते हैं. बता दें कि यूजी कोर्स में छात्रों का एडमिशन 12वीं में प्राप्‍त अंकों के आधार पर होता है. हालांकि कुछ कॉलेजों में इंटरव्‍यू और एंट्रेंस एग्‍जाम का भी प्रावधान है.