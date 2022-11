विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद नहीं होने देंगे: आरिफ मोहम्मद खान

Nepotism Will not allow in appointments in state universities: केरल में आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammad Khan) को बतौर गवर्नर नियुक्त हैं. उन्होंने विश्वविद्यालयों को भाई भतीजावाद से मुक्त करने की बात कही है. जानें इस मौके पर उन्होंने क्या क्या कहा.











Follow us on