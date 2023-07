NExT Exam: MBBS स्टडेंट्स के लिए शुरू होने जा रहे नए टेस्ट NExT (National Exit Test Regulations 2023) ने डॉक्टर्स, MBBS स्टडेंट्स की परेशानी बढ़ा दी है. डॉक्टर्स और स्टडेंट्स ने चिकित्सा आयोग से दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने, पासिंग क्राइटेरिया के लिए तय नंबरों को कम करने और कुछ पॉइंट्स को बदलने का अनुरोध किया है.

NExT देश में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला और practicing medicine के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) PG की जगह लेगा. NExT एग्जाम 2024 में बैच पास होने के साथ शुरू होगा और सभी स्नातक एमबीबीएस छात्रों को इसे देना होगा. NExT परीक्षा दो चरणों में होगी. चरण 1 को स्कोर में सुधार के लिए कई बार लिया जा सकता है, अगला चरण 2 उनकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद लिया जा सकता है.

NExT में पास होने के लिए 50% नंबर लाना जरूरी हैं. ट्विटर पर पासिंग क्राइटेरिया बदलने का अनुरोध कर रहे कैंडिडेट्स का कहना है कि 50% पासिंग क्राइटेरिया रखना काफी मुश्किल भरा होगा. NEXT EXAM का स्टेप 1 पेपर का लेवल नीट पीजी 2023 की तरह होगा. 2019 के बैच के स्टूडेंट्स को इसे पास करना होगा.

