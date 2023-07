NExT mock test: एम्स दिल्ली 28 जुलाई को 2019 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के मॉक नेशनल एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) आयोजित करेगा. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक को 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस आवेदकों को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. NExT परीक्षा के मॉक टेस्ट की फीस का विरोध किया जा रहा है.

विरोध करने वाले कैंडिडेट्स का कहना है कि सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट की फीस 2,000 रुपये बहुत ज्यादा है. मॉक टेस्ट की फीस का विरोध डॉक्टर्स की ओर से ट्वीटर पर भी किया जा रहा है. विरोध में किए ट्वीट्स में डॉक्टर्स साफ तौर पर लिख रहे हैं, कि ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के लिए इतनी ज्यादा फीस क्यों रखी गई है.

मॉक टेस्ट आयोजित करने का काम एम्स दिल्ली को

मॉक टेस्ट आयोजित करने का काम एम्स दिल्ली को सौंपा गया है. यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. इस तरह के मॉक टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस और परीक्षा केंद्र में होने वाले प्रोससे से गुजरवाना है.

NExT चरण 1 और चरण 2 में आयोजित किया जाएगा

नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) अगले साल एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के 2019 बैच के लिए दो चरणों – NExT चरण 1 और NExT चरण 2 में आयोजित किया जाएगा. अंतिम वर्ष के बैच के लिए अगला चरण 1 अगले साल फरवरी में आयोजित होने की संभावना है.

एनईएक्सटी चरण 1 पास करने के बाद इंटर्नशिप

एनएमसी के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईएमआरबी) के सदस्य डॉ. योगेन्द्र मलिक ने कहा, एनईएक्सटी चरण 1 को पास करने के बाद, वे एक साल के लिए इंटर्नशिप करेंगे और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश के लिए एनईएक्सटी चरण 1 के समान स्कोर पर विचार किया जाएगा.

इंटर्नशिप के बाद चरण 2 पास करना होगा

डॉ. मलिक ने कहा कि इंटर्नशिप के बाद, मेडिकल छात्रों को भारत में आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त के लिए अगला चरण 2 पास करना होगा.

डॉ. मलिक ने कहा कि जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स भारत में अभ्यास करना चाहते हैं, उन्हें भारत में अभ्यास करने के लिए एलिजिबल बनने के लिए अगले चरण 1 में उपस्थित होना होगा और इंटर्नशिप करनी होगी और फिर अगले चरण 2 को पास करना होगा.

मॉक/प्रैक्टिस टेस्ट में नमूना प्रश्न केवल NExT चरण 1 परीक्षा के पैटर्न और फॉर्मेट का उदाहरण देंगे. अगले चरण 1 परीक्षा में आइटम और समय आवंटन में संबंधित वेटेज के साथ छह विषय के पेपर होंगे.

NExT परीक्षा के नंबर किस-किस जगह आएंगे

एनएमसी अधिनियम के अनुसार,1- नेशनल एग्जिट टेस्ट एक सामान्य क्वालीफाई परीक्षा है, इसे देने के बाद ही लास्ट ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर सकेंगे.2- आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए, लाइसेंस पाने की लिए भी ये परीक्षा देना जरूरी है.3- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में योग्यता-आधारित प्रवेश है.4- विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में काम करेगा, जो भारत में अभ्यास करना चाहते हैं.

