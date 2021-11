NSP Scholarship 2021-22: यूजीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आज लास्ट डेट, scholarships.gov.in पर जाकर करें अप्लाई

NSP Scholarship 2021-22 Last Date, National Scholarship Portal or NSP Scholarship 2021-22: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC ने हाल ही में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) पर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की थी. जिसके लिए अप्लाई करने कि लास्ट डेट आज यानी 30 नवंबर 2021 है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाकर आवेदन जमा कर लेना चाहिए.

कुल 4 योजनाओं के तहत यह NSP Scholarship 2021-22 दी जाएगी. जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रेगुलर और फुल टाइम दोनों तरह के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. हालांकि छात्रों को यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान का हिस्सा होना अनिवार्य है.

How to Apply for UGC Scholarship 2021: ऐसे करें आवेदनसबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाएंमुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंअब एक नया पेज खुलेगा, जहां छात्रों को लॉगइन करना होगाइसके बाद अपनी ऐच्छिक योजना का चुनाव करना होगाअब छात्र सम्मिलित करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें

यह भी पढ़ें –Sarkari job vacancy 2021: यहां होगी शिक्षक पदों पर बिना परीक्षा भर्ती, इस तारीख को होगा इंटरव्यूSarkari Naukri 2021: ग्रेजुएशन पास के लिए टकसाल में नौकरी का सुनहरा मौका,यहां जानें पूरी डिटेल और जल्द करें आवेदन