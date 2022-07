ICAR AIEEA 2022: अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जारी

NTA Issues ICAR AIEEA 2022: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research, ICAR) अखिल भारतीय कृषि प्रवेश परीक्षा (All India Entrance Examination in Agriculture, AIEEA) 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं. प्रवेश के लिए आईसीएआर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से हर साल आयोजित की जाती है. देश के 75 कृषि विश्वविद्यालयों में 15,000 से अधिक ग्रेजुएट और 11,000 पोस्टग्रेजुएट सीटों पर दाखिला होगा.

यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट- icar.nta.nic.in पर आईसीएआर एआईईईए पंजीकरण फॉर्म 2022 भर और जमा कर सकते हैं. आईसीएआर एआईईईए 2022 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त है.

-NTA 150 मिनट के लिए ICAR AIEEA 2022 (UG) परीक्षा आयोजित करेगा.-ICAR AIEEA 2022 (PG) परीक्षा 120 मिनट की होगी.

-एआईईईए (यूजी) और एआईईईए (पीजी) के लिए आईसीएआर एआईईईए प्रवेश परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी होगी.– एआईसीई जेआरएफ / एसआरएफ (पीएचडी) पेपर केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा.– परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी.

आईसीएआर एआईईईए आवेदन पत्र 2022: आवेदन कैसे करें

-आधिकारिक वेबसाइट- icar.nta.nic.in पर जाएं.-होमपेज पर, “ICAR AIEEA 2022 के लिए पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें.-अब, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें.-डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करें.-ऑनलाइन आवेदन भरने से एक “आवेदन संख्या” क्रिएट होगी.-सिस्टम जनरेटेड आवेदन संख्या का उपयोग करके, एआईईईए आवेदन पत्र को पूरा करें.-फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सहित स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें.-आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें.-आईसीएआर एआईईईए आवेदन जमा करें.-कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करें, सेव करें और प्रिंट करें.

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए, उम्मीदवार एनटीए हेल्प डेस्क को 011-40759000/011-6922770 पर कॉल कर सकते हैं या एनटीए को icar@nta.ac.in पर लिख सकते हैं.

ICAR AICE-JRF/SRF (PhD)- 2022 रजिस्ट्रेशन: Direct LinkICAR AIEEA (PG)– 2022 रजिस्ट्रेशन: Direct LinkICAR AIEEA (UG)– 2022 रजिस्ट्रेशन: Direct Link

