OJEE 2021 Exam: ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तारीखें जारी, चेक करें पूरा टाइमटेबल

नई दिल्ली. OJEE 2021 exam: ओजेईई 2021 परीक्षा की तारीखें ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दी गई हैं. ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 से 18 सितंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी. ओजेईई परीक्षा ओडिशा राज्य में 9 नए स्थानों पर, राज्य के बाहर 3 स्थानों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार ओजेईई की आधिकारिक वेबसाइट- ojee.nic.in के माध्यम से टाइम टेबल देख सकते हैं.

परीक्षा पैटर्नसभी दिनों में परीक्षा तीन शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक. दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक.

OJEE 2021: कोर्सेज की लिस्ट-बी फार्मा में प्रथम वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम (First Year Degree Courses in B Pharm)-एकीकृत एमबीए (5 वर्ष) (Integrated MBA, 5 Years)-BTech./ BPharm. के द्वितीय वर्ष (तीसरे सेमेस्टर) में पार्श्व प्रवेश (Lateral Admission to Second Year (Third Semester) of BTech./ BPharm)-MCA, MBA, MTech, M Pharm, M Arch, M Plan, M Tech (Exe.) में प्रथम वर्ष में मास्टर डिग्री कोर्स.

ये भी पढ़ें-UP Board Result 2021 : यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी से परेशान, सचिव ने दिए ये निर्देशNPCIL Recruitment 2021: 8वीं से 12वीं पास तक के लिए नौकरियां, लास्ट डेट 16 अगस्त