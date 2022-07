OJEE 2022 Result: जारी होने वाला है ओडिशा जेईई का रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

OJEE Result 2022 Odisha Joint Entrance Examination Result to be Declared Today Latest News Update in Hindi: ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा, OJEE 2022 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट आज यानी 27 जुलाई 2022 को तकरीबन 12 बजे जारी किया जाएगा. जिसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट odishajee.com पर जाकर नतीजे देख सकेंगे.

इसके अलावा रिजल्ट डेट एवं टाइम को लेकर छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट odishajee.com पर नजर बनाए रखनी चाहिए. गौरतलब है कि इस वर्ष OJEE परीक्षा का आयोजन 4 जुलाई से 8 जुलाई 2022 तक किया गया था.

छात्र ध्यान दें कि इस वर्ष परीक्षा का सभी अपडेट odishajee.com पर जारी किया गया था. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह एडमिट कार्ड अपने साथ रखें और रिजल्ट जारी होते ही उस पर दिए गए रोल नंबर के मदद से अपने रिजल्ट चेक करें.

कैसे चेक करें रिजल्टअधिकारिक वेबसाइट odishajee.com पर जाएं.अब, ojee.nic.in के लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.रैंक कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर ले.

