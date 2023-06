निपुण भारत अभियान में प्रयागराज के 4 विकासखंडों ने बनाई टॉप 15 में जगह

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शुरू किए गए निपुण भारत अभियान में प्रयागराज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रयागराज जिले के चार विकासखंडों ने प्रदेश प्रदेश के टॉप 15 विकासखंडों ने जगह बनाई है. प्रयागराज के कौड़िहार प्रथम और कौड़िहार द्वितीय के साथ ही जसरा और प्रतापपुर विकासखंड के परिषदीय स्कूलों के बच्चे 80 प्रतिशत से अधिक निपुण पाए गए हैं. बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत भाषा और गणित में दक्षता के लिए परिषदीय स्कूलों में मापन किया गया.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मई के महीने में एआरपी द्वारा स्पाट एसेसमेंट किया गया. इसके बाद डायट के बच्चों द्वारा भी इन्हीं स्कूलों का थर्ड पार्टी एसेसमेंट किया गया. इस तरह से लगभग 80 फ़ीसदी जिले के परिषदीय विद्यालयों का एसेसमेंट किया गया. बीएसए के मुताबिक जिले के 2853 परिषदीय विद्यालयों में 2282 स्कूलों का रन रेट आधारित स्पॉट एसेसमेंट किया गया था. जिसमें से 59 परसेंट बच्चे भाषा और गणित की दक्षता में अव्वल पाए गए हैं.

बच्चों के लर्निंग आउटकम में हो रहा सुधार

बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से शिक्षा विभाग में काम हो रहा है, इससे बच्चों के लर्निंग आउटकम में तेजी से सुधार हो रहा है. बीएसए के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों में निरंतर गुणात्मक सुधार हो रहा है. कौड़िहार विकास खंड के 49 विद्यालय निपुण की श्रेणी में आ गए हैं. इन स्कूलों के बच्चों ने न्यूनतम दक्षता के लक्ष्य को हासिल कर लिया है. उनके मुताबिक जिले के अन्य विकास खंडों में भी इसकी होड़ लगी हुई है. बीएसए के मुताबिक जिले के सभी 20 विकास खंड इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं.

निपुण क्या है ?

निपुण यानी NIPUN का फुल फॉर्म National lnitiative For Proficiency in Reading with understanding and Numeracy है. इस योजना के अंतर्गत जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं| उन बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है.

