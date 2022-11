Punjab NEET UG Counselling 2022: राउंड 2 काउंसलिंग के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट हुई जारी, यहां करें चेक

Punjab NEET UG Counselling 2022: पंजाब नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है. काउंसलिंग के तहत राउंड 2 के लिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई है. जिसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर लिस्ट देख सकते हैं.

इससे पहले उम्मीदवारों को 18 नवंबर तक अपनी स्वीकृति देनी थी, इस आधार पर संस्थान ने संयुक्त संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की है. 2 मेरिट लिस्ट रिलीज की गई हैं, जिनमें एक ओपन एवं दूसरी एनआरआई कोटा की है.

कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट

आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं.मुख्यपृष्ठ पर उपलब्ध नीट यूजी 2022 के लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद, ‘Revised Provisional Combined Open Merit List of candidates who have submitted willingness up to 18-11-2022 for participation in 2nd round of Online counseling for admission to MBBS/BDS Courses, session 2022 Open merit list || NRI Quota’ के लिंक पर जाएं.अब ओपन मेरिट अथवा एनआरआई कोटा की लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें.मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

बता दें कि राउंड 2 च्वाइस फ़िलिंग की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी. वहीं आवंटित सीट का प्रदर्शन 25 नवंबर को होगा. उम्मीदवार इस लिंकhttps://bfuhs.ac.in/PMET22Online/19-11-22/MeritWillingness.pdf पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

