REET 2021: RBSE ने रीट परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों को दी ये खास सुविधा, यहां देखें पूरी जानकारी

नई दिल्ली. REET 2021: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने रीट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एक खास सुविधा मुहैया कराई है. रीट के आधिकारिक वेबसाइट reetbser21.com पर जारी सूचना के अनुसार रिजल्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के उम्मीदवारों की शिकायत के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं.

चूंकि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के रिजल्ट अलग-अलग जारी किए जाएंगे, इसलिए दोनों से सम्बंधित समस्याओं के लिए अलग लिंक उपलब्ध कराए गए हैं.

REET 2021: समझें पूरी प्रक्रिया-अपना इश्यू दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले रिजल्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध Grievance on Result REET-2021, Only for level-I और Grievance on Result REET-2021, Only for level-II की लिंक पर क्लिक करना होगा.-आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर के माध्यम से लॉग-इन करना होगा.-लॉग इन करते समय उम्मीदवारों को रोल नंबर, नाम माता पिता का नाम और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आएगा. नोटिफिकेशन में प्राप्त ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज करना होगा.-आवेदन करते समय उम्मीदवारों को बुकलेट और ओएमआर की कॉपियां भी अपलोड करनी होंगी. इसलिए आवेदन करने से पहले इसे अपने पास रखें.

