School Reopen: यूपी में इस तारीख से पढ़ाई के लिए खुल रहा 5वीं तक का स्कूल, जानें डिटेल

School Reopen in UP: यूपी में 1 सितंबर से फिर से पढ़ाई के लिए खुलेगा कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल.

School Reopen in UP. उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल फिर से (School Reopen in UP) पढ़ाई के लिए खुल रहा है. वहीं प्रदेश में 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8वीं तक से स्कलों को पढ़ाई के लिए फिर से खोला जाएगा. इस दौरान स्कूलों की निगरानी की जाएगी और कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार सुबह आधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने यह निर्देश दिए हैं. 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं भी दो पालियों में संचालित की जाएगी. दोनों पालियों में विद्यार्थियों की क्षमता 50 फीसदी रहेगी.

बता दें कि आज यानी 16 अगस्त 2021 से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के खुल फिर से पढ़ाई के लिए खुल गए हैं. स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त पालन करना होगा. कक्षाओं का संचालन दो पालियों में किया जाएगा.

पहली पाली सुबह 8 से 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 12.30 से 4.30 बजे तक चलेगी. दोनों ही पालियों में 50 फीसदी विद्यार्थियों की संख्य रहेगी. छात्र अभिभावक की अनुमति के बाद ही पढ़ाई के लिए स्कूल आ सकेंगे. माध्यमिक स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक की पढ़ाई होगी और लंच के दौरान छात्रों को अपनी कक्षा में ही लंच करना होगा. वहीं सभी छात्रों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है.