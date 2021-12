Schools Closed Again News: इन राज्यों में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, जानें पूरी डिटेल

Schools Closed Again News: कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्य स्कूलों को बंद (Schools Closed Again) करने की तैयारी में हैं. अभी हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लंबे अंतराल के बाद देशभर में स्कूल फिर से खोले गए थे. लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में ओमिक्रोन (Omicron) के बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को फिर से बंद (Schools Closed Again) किया जा सकता है. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और अगर मामले बढ़ते रहे तो वह स्कूलों को बंद करने का आदेश दे सकती है.

एक समाचार एजेंसी को शिक्षा मंत्री (Varsha Gaikwad) ने बताया, “अगर ओमिक्रोन (Omicron) के मामले बढ़ते रहे, तो हम स्कूलों को फिर से बंद (Schools Closed Again) करने की घोषणा कर सकते हैं. हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.” महाराष्ट्र में 54 ओमिक्रोन COVID-19 मामले हैं और वह केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (57) से पीछे है. भारत में कुल मिलाकर ओमिक्रोन के 213 मामले सामने आए हैं.

उच्च कक्षाओं के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूल और शहरी क्षेत्रों के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल अक्टूबर में फिर से खुल गए थे. राज्य में 1 दिसंबर से फिजिकल क्लासेज गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया था. मुंबई में स्कूलों को 15 दिसंबर को फिर से खोला दिया गया था. वहीं पुणे में फिर से खुलने वाले स्कूल को भी कोविड के नए वेरिएंट की आशंका के बीच 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.

इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने 3 दिसंबर को कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सभी कार्यक्रम 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे. एक सरकारी बयान में कहा गया है, “छात्रों को स्कूलों में ऑफ़लाइन कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उनके माता-पिता पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कर लेते.”

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश (BC Nagesh) ने 6 दिसंबर को कहा था कि अगर स्थिति बनी तो सरकार परीक्षा और स्कूलों का संचालन को रोक देगी. ओमिक्रोन मामलों में वृद्धि के संकेतों के बीच, केंद्र ने राज्यों से “वॉर रूम” को सक्रिय करने और रात के कर्फ्यू और प्रसार को रोकने के लिए सभाओं में कर्फ्यू सहित प्रतिबंध वापस लाने के लिए कहा है. हालांकि अभी तक स्कूलों को बंद करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं की गई है.