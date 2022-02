Schools Reopening: स्कूलों में बदल जाएंगे गेम्स खेलने के नियम, छात्रों को करना होगा नई गाइडलाइन का पालन

Schools Reopening, School Guidelines, Coronavirus In India: देश के अलग-अलग राज्यों में एक बार फिर से स्कूलों को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है (Schools Reopening In India). भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं (School Guidelines amid Coronavirus In India). सभी छात्रों, उनके अभिभावकों व स्कूल से जुड़े अन्य लोगों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) से अवगत करवाना जरूरी है.