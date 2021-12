Schools Reopening: बच्चों को स्कूल भेजने में घबरा रहे हैं अभिभावक, COVID 19 ने किया ये हाल

नई दिल्ली (Schools Reopening, Covid 19 In India). देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से काफी तेजी देखी जा रही है (Coronavirus Cases In India). कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट (Covid 19 In India) के अलावा अब एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है (Omicron Cases In India). इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं की वजह से स्कूल भी खुल गए हैं (Schools Reopening). अब तो 10वीं-12वीं कक्षाओं के छात्रों के साथ ही अन्य छात्र भी स्कूल जाने लगे हैं. इसी बीच कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ जाने की वजह से पेरेंट्स काफी चिंतित हैं.

कोविड-19 (Covid 19) के नए वेरिएंट ने कई देशों में दहशत फैला दी है. कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अन्य संक्रमणों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है (Coronavirus In India). ऐसे में स्कूल खुल जाने की वजह से बच्चों के माता-पिता की चिंता भी बढ़ गई है. कई स्कूलों में कुछ बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद से सभी को घबराहट होने लगी है (Schools Reopening). जानिए, अभिभावकों की चिंता का प्रमुख कारण.

बच्चों को लेकर चिंतित हैं अभिभावक

बीते कुछ महीनों में देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए थे (Coronavirus Cases In India). इसी बीच स्कूल-कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी गई यानी स्कूलों को फिर से बच्चों के लिए खोल दिया गया (Schools Reopening). लेकिन दिसंबर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है (Coronavirus Cases In India). सिर्फ यही नहीं, कोविड-19 का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन (Omicron Cases In India) भी भारत में दस्तक दे चुका है. ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में काफी घबरा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

यहां पर मार्च 2022 के बाद क्लास जॉइन करने के लिए भरनी होगी पूरी फीसदिल्ली के स्कूलों ने डायरेक्ट क्लासेज के फैसले का स्वागत किया

वैक्सीन नहीं लग पाने से ज्यादा है खतरा

जहां 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन (Covid 19 Vaccine) लग चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की वैक्सीन अभी भी ट्रायल के फेज में है. ऐसे में उन्हें कोविड-19 संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है. स्कूल में बच्चे एक-दूसरे से मिलते हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) का खास ध्यान नहीं रख पाते हैं. इस वजह से उनके लिए कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है.

नासमझ होते हैं छोटे बच्चे

जहां बड़ी कक्षाओं के बच्चे अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं, वहीं छोटे बच्चों में जागरूकता की कमी होती है. वे लंबे समय तक न तो मास्क लगा कर रह सकते हैं और न ही बार-बार सैनिटाइजर आदि का ध्यान रखेंगे (Covid 19 Protocol). ऐसे में अभिभावकों का चिंतित होना लाजिमी है. कई शहरों में छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं. ऐसे में माता-पिता को उन्हें कोविड-19 के खतरे और उससे बचाव के तरीकों के बारे में जरूर बताना चाहिए.