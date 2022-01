दक्षिण अफ्रीका की मंत्री ने स्कूल गर्ल्स से कहा, 'अपनी किताबें खोलो और टांगें बंद करो'

South Africa minister Phophi Ramathuba comment on schoolgirls: दक्षिण अफ्रीका में एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अजीब बयान के लिए उनकी आलोचना की जा रही है. उसने स्कूली छात्राओं से कहा कि “अपनी किताबें खोलो और अपनी टांगे बंद करो” (“open your books and close your legs”). स्वास्थ्य मंत्री फोफी रामाथुबा ने संयम को प्रोत्साहित करने और किशोर गर्भावस्था दर को कम करने के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की.

सोशल मीडिया यूजर्स ने टिप्पणी की आलोचना की और सवाल किया कि यह केवल लड़कियों पर ही क्यों निर्देशित थी. श्री रामाथुबा ने बचाव करते हुए कहा, जो उन्होंने कहा था वह लड़कों के लिए भी लक्षित था.

लिम्पोपो प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को नए शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन को चिह्नित करने के लिए सेकगकगापेंग की बस्ती में ग्वेने माध्यमिक विद्यालय का दौरा कर रहे थे.

अपने पैर मत खोलो, किताबें खोलो

उसने छात्रों से कहा, “मैं गर्ल चाइल्ड से कहता हूं कि अपनी किताबें खोलो और टांगे बंद करो. अपने पैर मत खोलो, अपनी किताबें खोलो. बहुत-बहुत धन्यवाद. उन्होंने कहा कि महंगे विग और स्मार्ट फोन जैसी विलासिता की चीजों का उपयोग करके बड़े पुरुषों द्वारा लड़कियों को लालच दिया जा रहा था.

भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद टिप्पणियों की आलोचना हुई है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “बच्चों से दुर्व्यवहार, सेक्स और सहमति के बारे में बात करने का यह उचित तरीका नहीं है.”

‘टिप्पणी गहरी समस्याग्रस्त’

विपक्षी राजनेता सिविवे ग्वारुबे ने टिप्पणी को “गहरा समस्याग्रस्त (deeply problematic)” कहा.उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश में कहा, “यह इन शिक्षार्थियों के साथ सार्थक बातचीत करने का बेहतर अवसर था. लेकिन इस भाषण के जरिए लड़कियों पर अनुचित दबाव डाला और दोषी बन गए”.

‘वह बयान लड़कों के लिए भी निर्देशित’

सुश्री रामाथुबा ने दक्षिण अफ्रीकी समाचार साइट TimesLIVE को बताया कि उनके बयान का जो मतलब था, उसे उससे बाहर कर दिया गया था, वह लड़कों के लिए भी निर्देशित किया गया था. उसने कहा, “मैंने लड़कों से कहा था कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और लड़कियों के साथ न सोएं”.

उन्होंने कहा कि लिम्पोपो में उनके मतदाताओं ने “संदेश की सराहना की”. वे यहां तक ​​कह रहे थे कि वे इन बातों को कहने से डरते थे. मैंने ये बात साफ साफ कही इसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया.

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 17 साल से कम उम्र की लगभग 33,400 लड़कियों ने दक्षिण अफ्रीका में बच्चों को जन्म दिया. सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि व्यापक यौन शिक्षा के साथ-साथ सस्ती और उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी दक्षिण अफ्रीका में किशोर गर्भधारण में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं.

