नई दिल्ली (Spoken English Class). न्यूज आर्टिकल, ऐड्स, सबटाइटल्स, बच्चों का होमवर्क, स्कूल एडमिशन फॉर्म, रोड साइन, मेन्यू आदि अक्सर इंग्लिश में लिखे हुए मिलते हैं. इसका मतलब है कि इन्हें समझने के लिए हर किसी को इंग्लिश के बेसिक्स की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए. इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी पढ़ने के लिए ग्रामर की समझ होना अनिवार्य है.

इंग्लिश बोलने और लिखने के साथ ही उसे पढ़ना भी आना चाहिए (English Reading Practice). इसके लिए आसान भाषा वाली किताबों से शुरुआत करनी चाहिए (English Books for Beginners). धीरे-धीरे अपना लेवल और टार्गेट बढ़ाते जाएं. इससे आप पर एकदम से बोझ नहीं पड़ेगा और आप अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर सकेंगे.

1- ग्रामर की किताब से करें शुरुआत- इंग्लिश नॉवेल्स या न्यूजपेपर खरीदने से पहले इंग्लिश ग्रामर की एक किताब खरीद लें. उसमें अंग्रेजी के बेसिक रूल्स को पढ़कर समझें (English Grammar Check). फिर धीरे-धीरे उन्हें प्रैक्टिस करें. इससे सेंटेंस फ्रेमिंग में भी मदद मिलती है.

2- ऐप से करें दोस्ती- अगर आप अंग्रेजी सीखने के लिए सीरियस हैं तो अपने फोन में लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स जरूर रखें (Language Learning Apps). इनसे इंग्लिश सीखने में आपको काफी मदद मिलेगी. इन ऐप्स पर होमवर्क भी दिया जाता है. अनुशासन के साथ अपना होमवर्क पूरा करें.

3- याद करें छोटे शब्द- रोजमर्रा की आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द याद कर लें. जहां जरूरत पड़े, उनका इस्तेमाल करें. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. should, would, could, see, through, since जैसे शब्दों की सूची बना लें.

4- किताबें और अखबार आएंगे काम- हर दिन अंग्रेजी का एक न्यूजपेपर पढ़ें. जब अखबार में लिखी खबरें पढ़ना आसान लगने लगे तो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दें. इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स (Reading Skills) बहुत मजबूत होंगी.

5- कॉम्प्रिहेंशन से बनेगी बात- स्कूल-कॉलेज व प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन अनिवार्य रूप से होते हैं (Comprehension Meaning). इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और इनमें पूछे गए सवालों के जवाब लिखें.

