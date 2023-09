नई दिल्ली (Spoken English Classes). बचपन में इंग्लिश की बेसिक क्लासेस तो हर किसी ने अटेंड की होंगी पर प्रैक्टिस छूट जाने पर उन लेसंस को दिमाग में स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अंग्रेजी के शब्द सुनते-सुनते हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में उनका इस्तेमाल तो करने लगते हैं लेकिन कई बार लिखने में गड़बड़ हो जाती है.

हिंदी हो या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में लिखने के लिए उसके बेसिक्स की जानकारी होना जरूरी हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जानकारी से आप अंग्रेजी लिखने-बोलने में न सिर्फ सहज महसूस करेंगे, बल्कि गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझ लें (Parts of Speech in English Grammar).

7 दिनों में अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें? आगे देखें…

1- Noun (संज्ञा) – Noun is the name of a person, place, thing or an idea.हिंदी अर्थ – किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है.उदाहरण – कृष्ण, राधा, मुंबई, अलमारी आदि.2- Pronoun (सर्वनाम) – It is used to replace the place of a noun in a sentence.हिंदी अर्थ – संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को ‘सर्वनाम’ कहा जाता है.उदाहरण- मैं, वह, आप, तुम, उसका, तुम लोग, उन लोग, हम, उसकी आदि.3- Adjective (विशेषण) – It tells us more about a noun. It describes the attribute of a noun or pronoun.हिंदी अर्थ – संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को Adjective यानी विशेषण कहा जाता है.उदाहरण- मीरा बहुत दयालु है. इस वाक्य में ‘दयालु’ शब्द मीरा के व्यवहार की विशेषता बता रहा है इसलिए ‘दयालु’ शब्द विशेषण है.4- Verb (क्रिया) – Verbs are the words that show an action (play), occurrence (develop), or state of being (exist). These are basically used to describe the actions of noun and pronoun.हिंदी अर्थ – जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के कुछ काम करने का बोध होता है, उन्हें Verb (क्रिया) कहा जाता है.उदाहरण – The kids are playing in the garden. (बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं).5- Adverb (क्रिया विशेषण) – An adverb is a word used to describes a verb, an adjective or another adverb.हिंदी अर्थ – क्रिया, विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को Adverb (क्रिया विशेषण) कहते हैं.उदाहरण – Have you seen Dev’s handwriting? It is beautiful. (क्या तुमने देव की हैंडराइटिंग देखी है? बहुत सुंदर है).6- Conjunction (समुच्चयबोधक) – Conjunctions are words that combine other words, phrases or clauses together.हिंदी अर्थ – जो शब्द दूसरे शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें Conjunction कहा जाता है.उदाहरण – Varun loves to play badminton and he is a scholar too. (इस वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ‘and’ यहां Conjunction है).7- Preposition (संबद्धबोधक) – Prepositions are words that are used to link one part of the sentence to another.हिंदी अर्थ – ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं.उदाहरण – Ravi came directly from office. (यहां from शब्द Preposition है)8- Interjection (विस्मयादिबोधक) – Interjection is used to demonstrate an emotion or feeling.हिंदी अर्थ – सुख, दुःख व अन्य भावों को दर्शाने वाले शब्दों को Interjection कहा जाता है.उदाहरण – Oh! What a beautiful house. (यहां Oh शब्द Interjection है).

ये भी पढ़ें:

अगर सच में सीखनी है इंग्लिश तो आज से फॉलो करें ये टिप्स, बन जाएंगे मास्टरजलेबी, गोलगप्पे, समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम जानकारी बना देगी खास