Education Loan: बैंक की मदद से पूरी करें पढ़ाई, ऐसे लें एजुकेशन लोन

नई दिल्ली (Student Loan, Education Loan): सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा (Higher Education In India) हासिल करके अच्छी तरह से सेटल हो जाएं. कुछ अभिभावक इसके लिए बच्चों को विदेश तक भेजने का सपना रखते हैं (Higher Education In Abroad). हालांकि हर परिवार के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठा पाना आसान नहीं होता है. ऐसे में आपके पास स्कॉलरशिप (Scholarship for Higher Education) के साथ ही स्टूडेंट लोन (Student Loan In India) लेने का ऑप्शन भी होता है. होनहार छात्रों के लिए यह प्रोसेस काफी आसान हो जाता है (Education Loan Process).

अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो अब आपके लिए राह काफी आसान हो गई है (Higher Education In Abroad). किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यू होने पर आप एजुकेशन लोन (Education Loan In India) लेकर भी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं.

एजुकेशन लोन क्या है?

उच्च शिक्षा के लिए किसी बैंक या निजी संस्थान से जो लोन लिया जाता है, उसे स्टूडेंट लोन (Student Loan) या एजुकेशन लोन (Education Loan) कहा जाता है. इस लोन को प्राप्त कर कोई भी छात्र अपनी उच्च शिक्षा का सपना पूरा कर सकता है. अगर आप विदेश मे पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी किसी भी बैंक के टर्म्स और कंडिशंस का पालन कर आसानी से लोन ले सकते हैं.

स्टूडेंट लोन कितनी तरह के होते हैं?

आमतौर पर भारत में 4 तरह के स्टूडेंट लोन होते हैं (Education Loan Types)-1- करियर एजुकेशन लोन (Career Education Loan) – जब कोई स्टूडेंट किसी सरकारी कॉलेज या संस्थान से पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो करियर एजुकेशन लोन ले सकते हैं.2- प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन (Professional Graduate Student Loan) – ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन लिया जा सकता है.3- पेरेंट्स लोन (Parents Loan) – जब गार्जियन अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी बैंक या संस्थान से लोन लेते हैं तो उसे पेरेंट्स लोन कहा जाता है.4- अंडरग्रेजुएट लोन (Undergraduate Loan) – स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई देश-विदेश में करने के लिए अंडरग्रेजुएट लोन लिया जाता है.

स्टूडेंट लोन कैसे लें?

स्टूडेंट लोन लेने के लिए नीचे दी गई बातों का पालन करना जरूरी है.1- सबसे पहले बैंक या संस्थान का चयन करें.2. फिर स्टूडेंट लोन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें.3. बैंक द्वारा दिए जा रहे इंटरेस्ट रेट्स को अच्छी तरह से समझ लें.4. बैंक द्वारा बताए जा रहे सभी नियमों का पालन करें.5. जब बैंक और आप, दोनों निश्चिंत हो जाएं, तब लोन के लिए अप्लाई करें.

स्टूडेंट लोन के लिए जरूरी हैं ये डॉक्युमेंट्स

स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्युमेंट्स लगाने होंगे (Student Loan Documents)-एज प्रूफ (Age proof)पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photograph)मार्कशीट (Marksheet)बैंक पासबुक (Bank passbook)आईडी प्रूफ (ID proof)एड्रेस प्रूफ (Address proof)कोर्स डिटेल्स (Course details)अभिभावक और छात्र के पैन कार्ड और आधार कार्ड (Parents and Student’s PAN card and Aadhar card)अभिभाक की इनकम का प्रूफ (Parents income proof)

स्टूडेंट लोन के फायदे

किसी अन्य लोन की तुलना में स्टूडेंट लोन आसानी से किसी भी बैंक से लिया जा सकता है (Benefits Of Student Loan).1- इस लोन की मदद से कोई भी छात्र अपने सपने साकार कर सकता है.2. समय पर लोन का रीपेमेंट करने पर क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिससे भविष्य में लोन लेना आसान हो जाता है.3- आपको लोन राशि लौटाने के लिए काफी समय मिल जाता है.4- अन्य लोन के मुकाबले इस लोन पर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं.