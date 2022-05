UP Board Results 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा में 102 प्रश्न थे गलत! बोनस मार्क्स से पास हो जाएंगे छात्र

UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में हुई थीं. इन दिनों यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य जारी है. उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर मई या जून में अपलोड कर दिए जाएंगे. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में काफी सख्ती बरती गई थी. हालांकि, यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स को 102 गलत सवालों के बदले बोनस मार्क्स (UP Board Bonus Marks) दिए जाएंगे.











Follow us on