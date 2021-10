Study Tips: क्या आपको पढ़ाई करते समय नींद आती है? इन तरीकों से खत्म होगी परेशानी

नई दिल्ली (Study Tips, CBSE Board Exam 2022). हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का अपना तरीका होता है. कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं तो कुछ पूरी रात जगकर. वहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, जिन्हें पढ़ाई के बारे में सोचकर ही नींद आने लग जाती है. कई बार पढ़ाई का स्ट्रेस बढ़ जाने की स्थिति में भी ऐसा होने लगता है. अगर आपको भी किताबें खोलते ही नींद आने लग जाती है तो ये स्टडी टिप्स खास आपके लिए हैं (How To Avoid Sleep While Studying). बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams 2022) से पहले इन्हें आजमाना शुरू कर दें.

कुछ छात्रों के लिए पढ़ाई के समय अपनी नींद पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नींद में पढ़ाई करने से दिमाग में कुछ सेट भी नहीं हो पाता है. ऐसी स्थिति में ये टिप्स (Study Tips) आपके काम आ सकते हैं.

रोशनी से पड़ेगा फर्क

मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि कमरे की रोशनी अच्छे लेवल पर सेट हो. अगर आप अंधेरे में, कम रोशनी में या बस लैंप की लाइट में पढ़ने की रोशनी करेंगे तो नींद आना स्वाभाविक है.

बेड से बनाएं दूरी

हर चीज के लिए एक जगह तय होती है. अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें, वह आपको अच्छी तरह से याद हो जाए तो बेड पर लेटकर पढ़ाई न करें. बेहतर रहेगा कि आप हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ें (Where To Study).

यह भी पढ़ें:

CBSE Board Exam 2022: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के लिए जारी की Minor Datesheetकॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए बेस्ट हैं ये करियर ऑप्शन, जानिए टॉप जॉब्स और सैलरी

डाइट का रखें ख्याल

कुछ बच्चों को खाली पेट या ज्यादा भरे पेट पढ़ाई करने से नींद आने लगती है. बेहतर रहेगा कि आप दिन में कई बार थोड़ा-थोड़ा खाना खाएं. लेकिन खूब सारा पानी पीने की आदत जरूर डालें (Exam Diet).

फिक्स करें नींद का रूटीन

अपनी नींद का रूटीन सेट करें (Sleeping Pattern). अगर रोजाना एक ही समय पर सोएंगे और उठेंगे तो पढ़ाई के बीच में नींद नहीं आएगी.