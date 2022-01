Study Tips: परीक्षा से पहले बनाएं हर विषय के नोट्स, ये तरीके आएंगे काम

नई दिल्ली (Study Tips, How To Make Notes). शिक्षक और करियर एक्सपर्ट (Career Expert) अक्सर लिखकर चीजें याद करने की सलाह देते हैं. किसी भी चीज को लिखकर याद करने से वह टॉपिक लंबे समय तक दिमाग में फिट रहता है (Revision Tips). आप स्कूल स्तर की बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) दे रहे हों, कॉलेज की एनुअल परीक्षा या यूपीएससी मेन्स (UPSC Mains 2021), नीट (NEET 2021), जेईई मेन (JEE Main 2022), यूपीटीईटी 2021 (UPTET 2021) जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं, एग्जाम पैटर्न (Exam Pattern) और सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाने से आपको काफी मदद मिल सकती है (How To Make Notes).

नोट्स बनाने का मतलब है किसी भी टॉपिक के मुख्य पॉइंट्स को अपनी भाषा में लिखकर याद करना. जब हम किसी भी चीज को अपनी भाषा में याद करते हैं तो वह लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रहती है (Study Tips). लेकिन नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है. अगर आप सिलेबस के रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स भी पता होने चाहिए (How To Make Notes Tips).

नोट्स बनाने के फायदे

हर परीक्षा से पहले अपने सभी विषयों के नोट्स तैयार कर लेने से छात्रों को कई फायदे मिलते हैं (Benefits of Making Notes). जानिए उनके बारे में –1- नोट्स बनाकर पढ़ाई करने से कम समय में रिवीजन किया जा सकता है.2- नोट्स की मदद से कई किताबों की जरूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर लिखी जा सकती है.3- नोट्स बनाने से किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा जा सकता है.4- नोट्स बनाने से राइटिंग स्किल में भी सुधार आता है.

इन तरीकों से बनाएं नोट्स

नोट्स बनाने का हर किसी का अपना तरीका होता है (How To Make Notes). जानिए रिवीजन के लिए नोट्स बनाने के बेस्ट तरीके (Notes Tips)-1- नोट्स को हमेशा पॉइंट्स या चार्ट फॉर्म में बनाएं. उसमें बड़े पैराग्राफ न लिखें.2- नोट्स खुद बनाएं यानी अपनी हैंडराइटिंग में. इससे आपको उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आएगी.3- नोट्स में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन न लिखें. कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो किसी से डाउट्स क्लियर कर लें.4- नोट्स में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें. इससे उन्हें बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा.