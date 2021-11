CBSE Board Exam 2022: पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो काम आएंगे ये टिप्स, आज से ही आजमाएं

नई दिल्ली (Study Tips, CBSE). सीबीएसई के साथ ही अन्य बोर्ड भी साल 2022 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में यानी स्कूलों में आयोजित करवाना चाहते हैं (CBSE Board Exam 2022). 1 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल बंद होने की वजह से छात्र फिर से स्कूल जाकर परीक्षा देने की बात पर थोड़े नर्वस हैं (School Reopen). अगर आप साल 2022 की बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) में बैठने वाले हैं लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है तो एक बार इन स्टडी टिप्स को आजमाकर देखें (Exam Tips).

पढ़ाई के तरीके और विषयों के मामले में अपनी रुचि को समझने और उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट (Time Management Tips) करने से परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है (How To Study For Exams). अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या भटकाव ज्यादा है तो ये टिप्स (Exam Tips) आपके काम आएंगे.

नए प्लेटफॉर्म का उठाएं फायदाबीते कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी ने सीखने के नए तरीके ईजाद किए हैं. अब वीडियो और गेम आदि की मदद से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. इंटरनेट का फायदा उठाकर आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं. नए जमाने के लर्निंग प्लेटफॉर्म (Learning App) छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाते हैं.

डिस्ट्रैक्शन से रहें दूरइन दिनों छात्रों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन उनके घरों में मौजूद मोबाइल फोन है. पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन से दूर रहें. घर में मौजूद अलग-अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखने के लिए शांत जगह पर पढ़ें.

जरूरी हैं छोटे ब्रेक्सघंटों तक लगातार पढ़ाई करना बहुत बोरिंग हो सकता है. अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें. ब्रेक के दौरान कुछ देर टहलें, नाश्ता करें, दोस्तों से बातें करें या अपनी हॉबी पर काम करें.

खेलना और पर्याप्त नींद लेना जरूरीस्टडी ब्रेक के दौरान, स्टडी सेशन से पहले और बाद में कुछ देर बाहर जाकर खेलें. सिर्फ यही नहीं, रोजाना रात को समय पर सोएं और गहरी नींद लें (Sleeping Tips).