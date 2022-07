सुब्रतो बागची: 65 की उम्र में DU से एग्जाम देकर अपनी डिग्री करेंगे पूरी ये सफल बिजनेसमैन

Subroto Bagchi to complete his degree from DU: बागची ने कहा, “मेरे जीवन और काम को देखते हुए, कोई यह नहीं सोचेगा कि मुझे डिग्री न लेने का पछतावा है. लेकिन यह काफी हद तक सच है. जब जब मैंने लॉ सेंटर में पूरे किए गए पांच सेमेस्टर की मार्कशीट देखी, तो मेरा दिल दुखा. मैं अपनी जवानी के इस अधूरे काम को पूरा करना चाहता था. अब परीक्षा देना मेरे जीवन के एकमात्र अधूरे काम पूरा होगा.











Follow us on