TET Admit Card 2022 Released: TET 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

WB TET Admit Card 2022 Released: वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या WB TET 2022 के लिए एडमिट कार्ड (WB TET Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे WBBPE की आधिकारिक वेबसाइटों wbbpe.org, wbbprimaryeducation.org या wbbpeonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 11 दिसंबर को राज्य भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://wbbprimaryeducation.org/ पर क्लिक करके भी WB TET 2022 का एडमिट कार्ड (WB TET Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इस लिंक के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं. उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ WB TET 2022 एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. साथ ही इस परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड (WB TET Admit Card 2022) को लाना अनिवार्य है.

WB TET Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

WBBPE की आधिकारिक वेबसाइट Wbbpe.org या wbbprimaryeducation.org पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Click here Online Application for Teacher Eligibility Test-2022 (TET-2022) for Classes I to V” लिखा हो.अब, लिंक “Print/download admit card” खोलें.अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.आपका WB TET Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.WB TET Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

ये भी पढ़ें…डिप्लोमा और है ये डिग्री, तो SAIL में नौकरी पाना आसान, बिना एग्जाम होगा चयन

नौकरी करते हुए IIT से M Tech करने का सुनहरा मौका, जानें कैसे शुरू होगा ये प्रोसेस