NIRF Ranking 2022: IISc बैंगलुरु बना देश का टॉप विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर रहा JNU, जानें पूरी डिटेल 

Top 10 Universities in NIRF Ranking 2022: शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने आज NIRF Ranking 2022 जारी कर दिया है. इसके साथ ही टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी कर दी गई है. टॉप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में एक बार फिर IISc Bengaluru (Indian Institute of Science Bangalore) शामिल है. इसके अलावा IISc Bengaluru ओवरऑल कैटेगरी में भी देशभर में दूसरे नंबर पर है. वहीं टॉप विश्वविद्यालयों की सूची में दूसरे स्थान पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) है.

देशभर के बच्चों की पढ़ने की ख्वाइश रखने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) टॉप 10 विश्वविद्यालय की रैंकिंग लिस्ट से बाहर हो गई है. इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलुरु दुनिया के बेहतरीन शोध विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ था. इसने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ते हुए QS रैंकिंग में जगह बनाई थी. कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों को भी शोध के मामले में पछाड़ दिया है. इंडीकेटर के अनुसार, जब विश्वविद्यालयों के फैकल्टी की बात की जाती है तो IISc दुनिया का सबसे अच्छा शोध विश्वविद्यालय है. IISc इस मीट्रिक पर 100/100 का पूर्ण स्कोर हासिल किया है.

वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों QS (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) द्वारा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग के 19वें संस्करण में 41 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल थे, जिनमें से 12 ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया, 12 अपने स्थानों पर बने रहे, 10 में गिरावट देखी गई और 7 नए विश्वविद्यालय ने अपनी जगह बनाई. इस साल की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अब तक की सबसे बड़ी है, जिसमें 100 स्थानों पर 1,418 संस्थान हैं, जो पिछले साल की तुलना में 1,300 से अधिक है. मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने लगातार 11वां साल रिकॉर्ड-विस्तार करते हुए विश्व नंबर एक के रूप में बरकरार है. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

NIRF Rankings 2022: टॉप 10 विश्वविद्यालयों की लिस्ट

1-IISc Bangalore

2-JNU

3-Jamia Millia Islamia

4-Jadavpur University

5-Amrita Vishwa Vidyapeetham

6-BHU

7-Manipal Academy of Higher Education

8-Calcutta University

9-VIT

10-University of Hyderabad

ये भी पढ़ें…देश का नंबर 1 संस्थान बना IIT मद्रास, देखें बाकी संस्थानों की रैंकिंग