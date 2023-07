इस NIT में एडमिशन लेने की लगी होड़, बना था 100 फीसदी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड

Top NIT in India, Best Colleges in India: देशभर के आईआईटी एवं एनआईटीज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग जारी है. गौरतलब है कि काउंसलिंग, ज्वाइंट सीट एलॉकेशन अथॉरिटी, JoSAA की ओर से आयोजित की जा रही है. कई आईआईटी में शुरुआती राउंड में ही सीटें भर चुकी हैं. तो एनआईटी भी पीछे नहीं हैं. यहां तक कि शानदार रिकॉर्ड के चलते कई एनआईटी स्टूडेंट की पहली पसंद बने हुए हैं.

मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNNIT में एडमिशन लेने के लिए भी छात्रों के बीच होड़ लगी है. क्योंकि इस कॉलेज में रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुए हैं. इस साल कॉलेज ने 100 फीसदी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड हासिल किया है. जिस वजह से काउंसलिंग में अधिकतर स्टूडेंट ने काउंसलिंग में इस कॉलेज को तरजीह दी है.

DU में CUET के बिना कैसे मिलेगा दाखिला आगे देखें…

शानदार रहा रिकॉर्ड

एमएनएनआईटी का पिछले कुछ सालों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए, तो यह कई आईआईटी से भी अच्छा रहा है. इस वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स यहां एडमिशन लेना चाहते हैं. एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसे बढ़िया रैंक मिली थी. सभी एनआईटी कॉलेजों इसे देश में दूसरा स्थान दिया गया था. इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो वर्ष 2021-22 में छात्रों को 40-50 लाख से लेकर 80 लाख तक के पैकेज भी ऑफर किए गए थे.

ये भी पढ़ें-कंप्यूटर साइंस के ये कोर्स करने पर नौकरियों की लग जाएगी लाइन, होगा पैसा ही पैसासॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर यहां बरसता है पैसा, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश