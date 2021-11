Same Uniform For All: लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र-छात्राओं के लिए समान यूनिफॉर्म

same Uniform for all: केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर के पास वलयनचिरंगारा सरकारी लोअर प्राइमरी (एलपी) स्कूल ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए, सभी छात्र-छात्राओं के लिए नई यूनिफॉर्म में 3/4 शॉर्ट्स (घुटनों तक की पैंट) और कमीज तय की है. स्कूल में 754 छात्र हैं.