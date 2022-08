UP B.Ed JEE Result 2022: यूपी बीएड की परीक्षा में लड़कियों का रहा दबदबा, 6 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल

UP B.Ed JEE Result 2022: महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली ने आज यानि 5 अगस्त शुक्रवार को उत्तर प्रदेश बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2022 (UP B.Ed JEE Result 2022) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा (UP B.Ed JEE Exam 2022) के टॉप 2 का स्थान दो महिला उम्मीदवारों ने प्राप्त किए हैं. पहला स्थान रागिनी यादव (Ragini Yadav) और दूसरा स्थान नीतू देवी (Nitu Devi) ने हासिल किया है. रागिनी को 359 अंक तो नीतू देवी को 358 अंक मिले हैं.

प्रदेश में कुल 6,67,463 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा (UP B.Ed JEE Result 2022) के लिए पंजीकरण कराया था और इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 6,15,021 उम्मीदवारों का रिजल्ट (UP B.Ed JEE Result 2022) आज यानि शुक्रवार को घोषित किया गया है. UP B.Ed JEE 2022 की प्रवेश परीक्षा में 6,15,602 उम्मीदवारों ने प्रथम पेपर और 6,15,778 उम्मीदवार दूसरे पेपर के लिए उपस्थित हुए थे. इस परीक्षा में कुल 6,15,602 उम्मीदवार उपस्थित हुए अर्थात दोनों पेपरों की संख्या 615021 थी.

प्रथम पेपर में हिन्दी भाषा का चयन कर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 545046 तथा अंग्रेजी भाषा में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या 70556 थी. UP B.Ed JEE 2022 प्रवेश परीक्षा में पहले पेपर में सम्मिलित पुरूष उम्मीदवारों की कुल संख्या 269992 तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या 345609 थी, जबकि दूसरे पेपर में सम्मिलित पुरूष उम्मीदवारों की कुल संख्या 270052 तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या 345726 थी. इसमें एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल था.

