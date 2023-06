UP B.Ed JEE Result 2023 Declared: बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (Bundelkhand University) ने आज यानी 30 जून को UP B.Ed JEE 2023 के रिजल्ट (UP B.Ed JEE Result 2023) के साथ स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार UP B.Ed JEE 2023 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे BU की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर रिजल्ट (UP B.Ed JEE Result 2023) चेक कर सकते हैं. UP B.Ed JEE 2023 की परीक्षा 15 जून को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn3.digialm.com/EForms/configure पर क्लिक करके भी UP B.Ed JEE 2023 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट (UP B.Ed JEE Result 2023) देख सकते हैं. UP B.Ed JEE 2023 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 6 जून को जारी किए गए थे. इसके लिए स्कोरकार्ड (UP B.Ed JEE 2023 Score Card) की जांच करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

UP B.Ed JEE Result 2023 ऐसे करें चेक

BU की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.होमपेज पर स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें.अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.आपका UP B.Ed JEE 2023 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.UP B.Ed JEE Result 2023 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट ले लें.

ये भी पढ़ें…सीडीएस पास करने पर कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे बनते हैं मेजर जनरल12वीं के बाद यहां से कर लिए पढ़ाई तो नौकरी पक्की! ऐसे मिलेगा एडमिशन