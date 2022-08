UP BEd Entrance exam result: यूपी बीएड एंट्रेंस रिजल्ट 2022 जारी, रागिनी यादव 359 नंबर पाकर बनीं टॉपर

Follow us on

UP BEd Entrance exam result: उत्तर प्रदेश बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के यूपी बीएड एंट्रेंस रिजल्ट 2022 में रागिनी यादव ने 359 नंबरों के साथ टॉप किया.

UP BEd Entrance Exam Result 2022 ऐसे करें चेक

UP BEd की आधिकारिक वेबसाइट upbed2022.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध UP BEd Entrance Exam Result 2022 लिंक पर क्लिक करें.स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें.लॉगिन विवरण दर्ज करें.सबमिट पर क्लिक करें और आपका UP BEd Entrance Exam Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.रिजल्ट चेक करें और पेज डाउनलोड करें.आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

