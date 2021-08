UP BEd JEE 2021 Result: उत्‍तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन (UP BEd) ज्‍वाइंट एंट्रेंस एग्‍जामिनेशन (JEE) 2021 का परिणाम 27 अगस्‍त को घोषित कर दिया जाएगा. परिणाम की घोषणा लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर की जाएगी. बता दें कि UP BEd JEE 2021 परीक्षा का आयोजन 6 अगस्‍त को किया गया था. उम्‍मीद की जा रही है कि परीक्षा के लिये आंसर की जल्‍द ही जारी कर दी जाएगी.

हालांकि आंसर की जारी किए जाने की तारीख नहीं बताई गई है. पेपर-1 और पेपर-2, दोनों के लिये आंसर की जारी की जाएगी. बता दें कि UP BEd JEE 2021 परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग थी. इसलिये आंसर की जारी होने के बाद यदि आंसर मिलाएं, तो गलत उत्‍तर होने पर एक तिहाई अंक घटा कर ही अपने स्‍कोर की गणना करें.

परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को लॉगइन और पासवर्ड के जरिये ऑनलाइन रिजल्‍ट चेक करना होगा. जो छात्र लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, वह काउंसलिंग के लिये बुलाए जाएंगे. काउंसलिंग की प्रक्र‍िया 1 सितंबर को शुरू होगी. काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होगी. काउंसलिंग कई राउंड में होगी. UP BEd JEE 2021 परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी. पहली शिफ्ट 9 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट 2 से 5 बजे तक आयोजित हुई.

