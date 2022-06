UP Board Class 12th Result 2022, Upmsp.edu.in, upresults.nic.in LIVE: यूपी बोर्ड कुछ ही मिनटों में जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें मार्क्सशीट

UP Board Class 12th Result 2022, Upmsp.edu.in, upresults.nic.in LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) जारी कर दिया है. अब कुछ ही देर में कक्षा 12वीं का रिजल्ट (UP Board 12th Result 2022) जारी होगा. छात्र जो भी इस परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2022) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upresults.nic.in/# पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं परीक्षा 24 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 के बीच और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के बीच हुई थी. इसके लिए प्रदेश भर में 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इनमें से 861 संवेदनशील और 254 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए थे. यूपी बोर्ड 2022 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 27 लाख 81 हजार 654 स्टूडेंट्स ने 10वीं और 24 लाख 11 हजार 35 स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत थे.