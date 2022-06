UP Board 10th Result 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट यहां करें चेक, स्टेप वाय स्टेप मिलेगी पूरी जानकारी

upresults.nic.in, UP Board 10th and 12th Result 2022 Sarkari Result on upresults.nic.in, upmsp.edu.in, upmspresults.up.nic.in LIVE Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट प्रयागराज ऑफिस से जारी कर दिया गया है. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) upmsp.edu.in और upresults.nic.in जारी किया गया है. स्टूडेंट अपना रिजल्ट hindi.news18.com पर भी चेक कर सकते हैं.

न्यूज 18 पर रिजल्ट देखने के लिए यहां रजिस्टर करें-

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिजल्ट-रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.-इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. (रिजल्ट जारी होने के बाद)-अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें.-अब कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर सेव कर लें.

SMS से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

छात्र एसएमएस के माध्यम से भी यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें UP 12 अथवा UP10 के साथ रोल नंबर टाइप कर 56263 पर मैसेज भेजना होगा.

मार्कशीट कैसे मिलेगी

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 घोषित होने के 10-15 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स स्कूल से अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर पाएंगे. तब तक इंटरनेट पर जारी किए गए अंक प्रमाण पत्र यानि ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

10वीं-12वीं की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

1- यूपी बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.2- वहां नजर आ रहे मार्कशीट डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें.3- हाईस्कूल/इंटरमीडिएट में से आपने जो परीक्षा दी थी, उसे चुनें. फिर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करें.4- अपना रोल नंबर एंटर करें और मार्कशीट डाउनलोड कर लें.