UP Board Result: आज दोपहर 1:30 पर आएगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result 2023: उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन (Uttar Pradesh State Board of High School and Intermediate Education) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 2023 का रिजल्ट 25 अप्रैल 2023 दोपहर 1:30 बजे जारी किया जा रहा है. बोर्ड रिजल्ट से जुड़े हर एक अपडेट के लिए स्टूडेंट्स हमारे यानि hindi.news18 के साथ जुड़े रहें.

रिजल्ट चेक करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट, कितने बच्चों ने दिए पेपर

उत्तर प्रदेश बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट्स-upmsp.edu.in, upresults.nic.in से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इस साल यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के पेपर16 फरवरी से 4 मार्च के बीच लिए गए थे. इस साल यूपी बोर्ड से 12वीं के 27,69,258 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे. 10वीं के पेपर देने के लिए 31,16, 487 स्टूडेंट्स परीक्षाओं में बैठे थे.

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट

पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं में कुल 88.18 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. लड़के लड़कियों का अलग अलग पास प्रतिशत देखें तो पिछले सा 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी थी. लड़कियों का पास प्रतिशित 91.69 % और लड़कों का 85.25% रहा था.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

UPMSP की ओर से जारी पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35 प्रतिशत नंबर लाने होंगे. एक या एक से अधिक परीक्षाओं में फेल स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.

DigiLocker पर बी चेक कर सकेंगे रिजल्ट

उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन से 10वीं 12वीं के पेपर देने वाले स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट DigiLocker अकाउंट पर भी चेक कर सकेंगे. ये जानकारी DigiLocker के ट्विटर अकाउंट @digilocker_ind के जरिए दी गई है.

ये है रिजल्ट चेक करने का तरीका

यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम 2023 बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज से घोषित किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट चेक करने के लिए upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर दिए 10वीं 12वीं के लिए दिए exam result पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मांगी गई डिटेल जिसमें रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ भरकर जमा करनी होगी. आखिर में Submit कर, view UP board result 2023 पर क्लिक कर रिजल्ट देख सकेंगे.