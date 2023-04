UP Board 10th 12th Result LIVE Update: उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन (Uttar Pradesh State Board of High School and Intermediate Education) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 2023 का रिजल्ट कल कल 25 अप्रैल 2023 को घोषित होगा. इस साल बोर्ड ने बाकी काम भी, जैसे कॉपियां चेक करना इत्यादि समय से पहले पूरे किए. कॉपी चेक करने का काम 31 मार्च को पूरा कर लिया गया था. रिजल्ट जारी करने की तमाम जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से दी गई है.

इस साल उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं की कॉपियां चेक करने का काम 258 केंद्रों पर 18 मार्च से शुरू हुआ था. आकड़ें बताते हैं कि लगभग 10वीं की 1.86 करोड़ और इंटरमीडिएट की 1.33 करोड़ कॉपियां, तथा कुल 3.19 करोड़ कापियां 143933 परीक्षकों ने चेक की.

यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इस साल 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच आयोजित हुई थी. हाई स्कूल में 1316487 और इंटरमीडिएट में 2769258 को मिलाकर 5885745 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. परीक्षा में नकल करते 81 परीक्षार्थी पकड़े गए थे.