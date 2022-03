UP Board 10th 12th Time Table 2022: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से, जान लें शिफ्ट-वाइज परीक्षा का समय

UP Board 10th 12th Time Table 2022, UP Board 10th 12th Exam Date sheet 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल (UP Board 10th 12th Time Table 2022) जारी कर दिया गया है. जिसके अनुसार परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू होंगी एवं 12 अप्रैल (UP Board 10th 12th Date sheet 2022) तक चलेंगी. बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं दो शिफ्ट में 3-3 घंटे के लिए आयोजित की जाएंगी. जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 8:00 बजे से एवं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी.

परीक्षा शुरु होने से 15 मिनट पहले छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे. बोर्ड द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार 10वीं, 12वीं दोनों कक्षा के लिए 24 मार्च को हिंदी की परीक्षा होगी. 10वीं, 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल नीचे दिया जा रहा है.