UP Board 10th Topper List 2022: यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में प्रिंस पटेल को मिले 586 अंक, देखें Topper List

UP Board Class 10th Topper List: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, UPMSP) ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट (UP Board 10th Result 2022) के साथ टॉपर्स लिस्ट (UP Board 10th Result 2022 Topper List) भी जारी कर दिया है. इस परीक्षा में UP Board 10वीं की परीक्षा में प्रिंस पटेल (Prince Patel) ने टॉप किया है. वहीं दूसरे नंबर पर संस्कृति ठाकुर (Sanskriti Thakur) और तीसरे नंबर पर किरन कुशवाहा (Kiran Kushwaha) रही हैं. प्रिंस पटेल को 600 में से 586 अंक मिले हैं. वहीं संस्कृति और किरन को 585 अंक मिले हैं. छात्र जो भी कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर upmsp.edu.in, results.upmsp.edu.in, upresults.nic.in टॉपर्स लिस्ट (UP Board 10th Result 2022 Topper List) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://upresults.nic.in/# पर क्लिक करके भी टॉपर्स लिस्ट (UP Board 10th Result 2022 Topper List) चेक कर सकते हैं. इससे पिछले साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में रिया जैन (Riya Jain) ने टॉप की थी. वहीं दूसरे स्थान पर अभिमन्यू वर्मा (Abhimanyu Verma) रहे. इस साल राज्य में कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 51 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 2781654 छात्रों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है.