UP Board 12th class Roll Number: स्टूडेंट्स डाउनलोड करें रोल नंबर और जानें अपना रिजल्ट

UP Board 12th class Roll Number: यूपी बोर्ड (UP Board) अगले सप्ताह तक अपने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (Exams) का रिजल्ट (Result) जारी करने कि तैयारी में है. चूंकि इस साल कोविड (Covid-19) के चलते परीक्षाएं हुई ही नहीं, तो स्टूडेंट्स (Students) के पास रोल नंबर (Roll Number) ही नहीं है. इसलिए यूपी बोर्ड ने अब स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर ऑनलाइन (Online) डाउनलोड (Download) करने का विकल्‍प उपलब्ध कराया है. जल्द ही यूपी बोर्ड कि अधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर रोल नंबर डाउनलोड करने का लिंक (Link) जारी कर दिया जाएगा. यह लिंक इसी सप्ताह के अंत तक जारी किया जा सकता है. इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे वेबसाइट (UP Board Website) पर चेक करते रहें.

रोल नंबर के बाद अनाउंस होगी रिजल्ट की डेट:

उल्लेखनीय है कि परीक्षाओं के लिए करीब 56 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन (Registration) कराया था. 10वीं के रिजल्ट्स कि प्रोसेसिंग (Processing) लगभग पूरी हो चुकी है तो पहले दसवीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद बोर्ड 12वीं के रोल नंबर जारी करेगा. नंबर जारी करने के बाद ही 12वीं के रिजल्ट कि डेट अनाउंस (Announce) की जाएगी. बोर्ड इस हफ्ते के आखिरी तक 12वीं के स्टूडेंट्स के रोल नंबर का लिंक अपनी वेबसाइट पर जारी कर सकता है. इसलिए स्टूडेंट्स को बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर लगातार विजिट करके रोल नंबर संबं‍ध‍ित लिंक की जानकारी चेक करते रहना होगा. तभी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स बोर्ड कि वेबसाइट पर अपनी नज़र लगातार बने रखे.

