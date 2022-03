UP Board Exams 2022: यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस डेट से शुरू होगी परीक्षा

UP Board Exams 2022, UPMSP 12th Exam 2022, upmsp edu in: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है (UP Board Exams 2022 Dates). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Elections 2022) के कारण शेड्यूल देरी से शुरू हो रही है. यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू होगी (UP Board 12th Date Sheet 2022). यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP website) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जरूरी अपडेट्स चेक करते रहें.