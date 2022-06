UP Board 12th Result: यूपी बोर्ड 12वीं में बांदा रहा टॉप पर, बलिया बना सबसे फिसड्डी जिला

Follow us on

ये भी पढ़ें-UP Board 10th Result 2022: ये हैं यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट से जुड़ी 10 खास बातें, देखें पूरी जानकारीUP Board 12th Result 2022: कैसा रहा यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, समझें 10 पॉइंट्स में

UP Board 12th Result 2022 ऐसे करें चेकसबसे पहले UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.यहां होम पेज पर उपलब्ध UP Board Result 2022 लिंक पर क्लिक करें.अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.आपका UP Board 12th Result 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.UP Board 12th Result 2022 चेक करें और डाउनलोड करें.आगे की जरूरत के लिए उसी की एक कॉपी प्रिंट कर लें.