UP Board Exam 2022: 51.92 लाख से अधिक छात्रों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू, मुख्यमंत्री योगी ने दी शुभकामनाएं

UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exam 2022) आज यानी 24 मार्च 2022 से शुरू हो गईं. बता दें कि इस वर्ष तकरीबन 51,92,689 छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल होने जा रहे हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं. इससे पहले 2021 में कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं हुई थी.

इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी सख्त इंतजाम किए हैं. सरकार ने नकल कराने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के भी आदेश दिए हैं. बताते चलें कि परीक्षा (UP Board Exam 2022) 12 अप्रैल तक समाप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी. उन्होंने देर रात ट्वीट किया कि, ‘यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं. सभी परीक्षार्थी बिना तनाव के एकाग्रता के साथ परीक्षाओं में उपस्थित हों. सब की मेहनत फलीभूत होगी एवं अच्छे नतीजे आएंगे. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.’

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 8,373 परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी. सरकार द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए रोडवेज बसें भी चलाई जा रही हैं. इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं.