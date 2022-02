UP Board Exam 2022: जानें कब होगी यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा, 50 लाख से अधिक छात्रों को है इंतजार

UP Board Exam 2022, UP Board Exam 2022 Datesheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP द्वारा आयोजित 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 10th 12th 2022) की डेट्स का छात्र बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस वर्ष 50 लाख से भी अधिक छात्र 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल होने जा रहे हैं. बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं (UP Board Exam 2022) की डेट्स उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जारी की जाएंगी. हालांकि इस बीच परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं (UP Board 9th 11th Exam 2022) के बाद 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जिसे लेकर यूपीएमएसपी (UPMSP) ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि 9वीं एवं 11वीं कक्षा की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएं. साथ ही बोर्ड ने मार्च के तीसरे सप्ताह तक 9वीं एवं 11वीं कक्षा के छात्रों के फाइनल अंक अपलोड करने को भी कहा है.

इसके बाद यह माना जा रहा है कि 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की डेट्स (UP Board Exam 2022 Datesheet) आगे बढ़ जाएंगी. ऐसे में परीक्षा मार्च की बजाय अब अप्रैल के शुरुआती हफ़्तों में शुरू हो सकती है. साथ ही मार्च के मध्य या अंतिम सप्ताह तक 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट भी जारी की जा सकती है. हांलाकि छात्रों को लेटेस्ट अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करते रहना चाहिए.