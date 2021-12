UP Board Exam 2022 Date Sheet: आज जारी हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट, जानें डिटेल

UP Board Exam 2022 Date Sheet: यूपी बोर्ड आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट (UP Board Exam 2022 Date Sheet) जारी कर सकता है. डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 के बीच किया जाएगा.