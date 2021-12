UP Board Exam 2022: इस दिन जारी हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, तैयार रहें छात्र

UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड (UP Board) को एशिया का सबसे बड़ा रीजनल बोर्ड माना जाता है (Regional Board). सभी की निगाहें यूपी बोर्ड परीक्षा पर हमेशा टिकी रहती हैं. इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आयोजित होंगी (UP Vidhan Sabha Election 2022). अभी तक बोर्ड की तरफ से 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई भी डेटशीट या दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं (UP Board 10th 12th Exams 2022). हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से डेटशीट जारी होने की खबर प्रकाशित की जा रही है (UP Board Exam Datesheet 2022).