UP Board Exam 2022: परीक्षा केंद्र से 1 किमी तक रहेगी सख्ती, छात्रों पर ऐसे रखी जाएगी निगरानी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP, upmsp.edu.in). कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं. अब 2022 में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के मामलों में कमी आने के बाद से बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) का आयोजन किया जा रहा है. यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022 Date) परसों यानी 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है. इसका आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) और सिलेबस यूपीएमएसपी (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. इस साल यूपी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए कक्ष परीक्षकों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं. साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) पर सभी छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन भी करना होगा.

ऑनलाइन भी होगी निगरानी

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2022) में 1.16 लाख शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 8373 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. 250 या इससे कम परीक्षार्थियों पर 1, 251 से 500 तक 2, 501 से 750 तक 3 और 750 से अधिक परीक्षार्थी होने पर 4 कक्ष निरीक्षक ड्यूटी पर रहेंगे. बोर्ड ने पहली बार अपने स्तर से केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की ऑनलाइन ड्यूटी भी लगाई है.

STF और CCTV से रखेंगे नजर

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र से एक किमी की दूरी तक फोटो कॉपी व स्कैन कार्यों वाली दुकानों को परीक्षा होने तक बंद रखा जाएगा. जो परीक्षा केंद्र संवेदनशील इलाकों में हैं, वहां एसटीएफ के जरिए निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं.